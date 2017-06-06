Дюрант: Леброн проложил мне дорогу в суперкоманду

Летом минувшего года форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вышел на рынок свободных агентов, присоединившись к своей нынешней команде.

Тогда на экс-игрока «Оклахома-Сити Тандер» обрушился шквал критики. Теперь же Дюрант признался, что не последним фактором, заставившим его сменить клуб, стал пример Леброна Джеймса.

«Леброн проложил мне дорогу в суперкоманду. Я надеюсь и молюсь, что люди будут принимать решения, которые лучшие для них самих, но не для других. В этом вся сила статуса свободного агента — делать то, что хочешь.

Я одобряю действия Леброна в 2010 году, когда он перешёл в «Майами», я одобряю решение Ламаркуса Олдриджа и считаю, что те ребята которые остались в своих командах, тоже молодцы. Они поступили так, как хотели», — цитирует Дюранта The Score.