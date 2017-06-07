Мэджик Джонсон: вероятно, «Лейкерс» 80-х годов обыграли бы «Уорриорз» всухую

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» образца 1980-х годов гораздо сильнее нынешнего «Голден Стэйт Уорриорз», который выиграл два первых матча финальной серии с «Кливленд Кавальерс».



«Если бы сейчас сошлись мои „Лейкерс“ 80-х и „Уорриорз“, мы бы победили. Причём, вероятно, всухую. Они слишком маленькие», — приводит слова Джонсона SLAM Online.



«Голден Стэйт» принадлежат несколько рекордов НБА, включая лучшие показатели по общему количеству побед в регулярном чемпионате и по числу побед на старте сезона.