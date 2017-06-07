Пресс-конференция Дюранта прервалась из-за странных звуков

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант был вынужден досрочно покинуть пресс-конференцию из-за громких звуков, которые раздавались сверху.



«Меня слегка пугает то, что происходит наверху. Эта штука немного трясётся», — сказал Дюрант и ушёл, а журналистка не успела задать свой вопрос.



«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл два первых матча финальной серии с «Кливленд Кавальерс», и Дюрант набрал в них в общей сложности 71 очко при 21 подборе. Третья игра состоится в четверг, 8 июня.

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