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Лю: «Кливленд» не будет менять стиль из-за того, что играет с «Голден Стэйт»

7 июня 2017, среда. 09:28. Баскетбол

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю не будет вносить серьёзных изменений в игру команды, несмотря на поражения в двух стартовых матчах финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мы должны грамотно выбирать подходящие ситуации для бросков, поддерживать темп, не допускать потерь и срывов контратак. Это наша игра. И мы не будем её менять, подстраиваясь под соперника. Уверен, что мы сможем гнуть свою линию, как сделали в прошлом году. Многие говорят, что сейчас нам это не под силу. Но таков стиль «Кливленда». И мы не изменим его только потому, что играем с «Голден Стэйт», – цитирует Лю ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Тайрон Лю
Новости. Баскетбол
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