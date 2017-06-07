Лю: «Кливленд» не будет менять стиль из-за того, что играет с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю не будет вносить серьёзных изменений в игру команды, несмотря на поражения в двух стартовых матчах финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Мы должны грамотно выбирать подходящие ситуации для бросков, поддерживать темп, не допускать потерь и срывов контратак. Это наша игра. И мы не будем её менять, подстраиваясь под соперника. Уверен, что мы сможем гнуть свою линию, как сделали в прошлом году. Многие говорят, что сейчас нам это не под силу. Но таков стиль «Кливленда». И мы не изменим его только потому, что играем с «Голден Стэйт», – цитирует Лю ESPN.