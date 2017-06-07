Керр: «Голден Стэйт» стремится к 15-0 и не думает о 16-0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр накануне третьего матча финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» подчеркнул, что команда сосредоточена исключительно на ближайшем поединке.



«Мы стремимся добиться соотношения побед и поражений в плей-офф 15-0. Только к этому. Сейчас ведь у нас 14-0? А мы хотим 15-0. И не думаем о 16-0. Невероятно даже то, что у нас есть реальная возможность достичь такого показателя. Это будет очень сложно. Но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы не повторить ошибок прошлого сезона, когда мы тоже вели 2-0», – цитирует Керра ASAP Sports.