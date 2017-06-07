Дрэймонд Грин: рекорды ничего не значат по сравнению с чемпионским титулом

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не считает, что его команде стоит обращать внимание на возможность пройти плей-офф без единого поражения.



«Мы уже сделали ошибку, когда погнались за 73 победами в прошлом регулярном чемпионате. Поэтому я точно знаю, что очередной рекорд не имеет никакого значения. Конечно, было бы здорово выиграть все поединки в плей-офф. Но даже если у нас это получится, не думаю, что, подводя итог сезона, буду говорить о «Голден Стэйт» как о единственной в истории команде, ни разу не проигравшей в плей-офф. Я буду говорить о нас как о чемпионах. Это самое важное», – цитирует Грина ESPN.