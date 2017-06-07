Ватутин: ЦСКА не готов отпускать игроков в сборные в середине сезона

Президент ЦСКА Андрей Ватутин пояснил позицию клуба в конфликте ФИБА и Евролиги по поводу календаря проведения отборочных матчей Кубка мира — 2019.



«Окна» для сборной утверждены ФИБА, и клубам Евролиги предстоит ещё раз выразить свою позицию по этому вопросу. Пока мы не готовы отпускать игроков в сборные в середине сезона, о чём неоднократно говорил президент Евролиги Жорди Бертомеу. Летом у нас соберётся очередной совет акционеров, на котором мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Можно много говорить о плюсах и минус нововведений, но все понимают, что у ФИБА свои интересы, у Евролиги – свои. Надо находить какое-то компромиссное решение», – цитируют Ватутина «Известия».