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Ватутин: ЦСКА не готов отпускать игроков в сборные в середине сезона

7 июня 2017, среда. 10:59. Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин пояснил позицию клуба в конфликте ФИБА и Евролиги по поводу календаря проведения отборочных матчей Кубка мира — 2019.

«Окна» для сборной утверждены ФИБА, и клубам Евролиги предстоит ещё раз выразить свою позицию по этому вопросу. Пока мы не готовы отпускать игроков в сборные в середине сезона, о чём неоднократно говорил президент Евролиги Жорди Бертомеу. Летом у нас соберётся очередной совет акционеров, на котором мы будем обсуждать сложившуюся ситуацию. Можно много говорить о плюсах и минус нововведений, но все понимают, что у ФИБА свои интересы, у Евролиги – свои. Надо находить какое-то компромиссное решение», – цитируют Ватутина «Известия».

Источник: Известия Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Андрей Ватутин
Новости. Баскетбол
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