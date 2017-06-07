Стивен Карри: третьи матчи финалов исторически сложные для «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри считает, что третий матч финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» будет иметь особое значение.



«Нас ждёт серьёзное испытание в предстоящей встрече. Третьи поединки финалов исторически сложно складываются для «Голден Стэйт», особенно в Кливленде. Поэтому, чтобы сделать ещё один шаг к чемпионскому титулу, мы должны играть на максимуме все 48 минут и быть предельно сосредоточенными», – цитирует Карри ASAP Sports.



«Уорриорз» ведут в серии 2-0.