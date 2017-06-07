«Химки» представили проморолик к финалу Единой лиги ВТБ

«Химки» представили ролик, посвящённый предстоящей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. В регулярном чемпионате лиги «армейцы» заняли первое место, а химчане – третье. В плей-офф ЦСКА в четвертьфинале обыграл «Астану» 3-0, а в полуфинале оказался сильнее «Локомотива-Кубань» 3-0. «Химки» на пути к финалу в четвертьфинальной серии справились с «Енисеем» 3-0, а в полуфинальной победили «Зенит» 3-2. Финал стартует 8 июня и продолжится до 3 побед одного из участников.



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