Тодорович: лучший игрок финала? Главное победить в серии

Центровой «Химок» Марко Тодорович признался, что не слишком обеспокоен тем, кто станет лучшим игроком финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, первый матч которой состоится 8 июня в Москве.



«Я даже не думаю о подобных вещах, даже сказал бы, что мне всё равно. Главное, чтобы мы победили и завоевали очередной трофей, и тогда лучший игрок будет в составе нашей команды.



В конце концов, Алексею (Шведу) всё равно нужно помогать набирать очки, и над этим работает вся команда на обоих концах площадки. Так что, даже если у нас ярче всех проявляет себя Швед, всё равно это результат командной работы. Хотя повторюсь, сначала – чемпионство!» — передаёт слова Тодоровича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.

Полное интервью с Тодоровичем будет опубликовано на «Чемпионате» 7 июня в 17:00 мск.