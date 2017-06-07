Официально: Барцокас покинул «Барселону»

Георгиос Барцокас больше не является главным тренером «Барселоны», об этом сообщает официальный сайт Евролиги. Испанский клуб не стал продлевать сотрудничество с опытным наставником.

Греческий специалист присоединился к каталонцам минувшим летом, уходящий сезон сложился для него и его команды неудачно.

«Барселона» не сумела квалифицироваться в плей-офф Евролиги. Кроме того, впервые с 2005 года команда не попала в полуфинальную серию плей-офф чемпионата Испании, прекратив борьбу за титул в четвертьфинальной серии с «Валенсией».

Отметим, что перед работой с «Барселоной» Барцокас возглавлял «Локомотив-Кубань».