Др.Грин ответил Мэджику Джонсону: не понимаю, когда люди сравнивают разные эры

Несколько дней назад пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» образца 1980-х годов с лёгкостью бы обыграл в серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз».

Форвард команды из Окленда Дрэймонд Грин ответил Джонсону, дав понять, что не видит смысла в подобных сравнениях.

«Я не понимаю, когда люди начинают сравнивать эры и говорить что-то типа «эта команда могла бы обыграть ту» или «та команда никогда не смогла бы выиграть у той». Я не понимаю сравнения между игроками. В этом нет никакого смысла, ведь это разговоры о двух разных вещах. Они были великими в своё время, а мы великие в своё, и это надо уважать», — приводит слова Грина Newsday.