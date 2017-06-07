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Др.Грин ответил Мэджику Джонсону: не понимаю, когда люди сравнивают разные эры

7 июня 2017, среда. 18:25. Баскетбол

Несколько дней назад пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» образца 1980-х годов с лёгкостью бы обыграл в серии плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз».

Форвард команды из Окленда Дрэймонд Грин ответил Джонсону, дав понять, что не видит смысла в подобных сравнениях.

«Я не понимаю, когда люди начинают сравнивать эры и говорить что-то типа «эта команда могла бы обыграть ту» или «та команда никогда не смогла бы выиграть у той». Я не понимаю сравнения между игроками. В этом нет никакого смысла, ведь это разговоры о двух разных вещах. Они были великими в своё время, а мы великие в своё, и это надо уважать», — приводит слова Грина Newsday.

Мэджик Джонсон: вероятно, «Лейкерс» 80-х годов обыграли бы «Уорриорз» всухую
Источник: Newsday Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин Мэджик Джонсон
Новости. Баскетбол
7 июня 2017, среда
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