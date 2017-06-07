Ханга согласовал переход в «Сан-Антонио»

Венгерский форвард Адам Ханга продолжит карьеру в «Сан-Антонио Спёрс». Лучший игрок оборонительного плана в Евролиге сезона- 2016/2017 согласовал условия перехода в команду из Техаса, об этом сообщает Eurohoops.

В 2011 году венгр был выбран «Сан-Антонио» на драфте под 59-м номером, тогда он не получил шанса сыграть в НБА, вернувшись в Европу. С 2013 года он защищал цвета «Басконии», сумев в нынешнем году завоевать престижную индивидуальную награду Евролиги.

В этом турнире баскетболист проводил на площадке в среднем по 28 минут, собирая коллекцию из 10,5 очка, 4,4 подбора, 2,4 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру. Ранее сообщалось, что Ханга получит возможность попробовать свои силы в «Сан-Антонио» в том случае, если ветеран техасцев Ману Джинобили примет решение о завершении карьеры.