Батист стал ассистентом главного тренера «Шарлотт»

Экс-игрок «Мемфис Гриззилс», «Фенербахче» и «Панатинаикоса» Майк Батист вошёл в тренерский штаб «Шарлотт Хорнетс», где будет выполнять роль ассистента главного тренера команды Стива Клиффорда, об этом сообщает Eurohoops.

В минувшем сезоне Батист работал в «Бруклин Нетс», отвечая за развитие игроков, до работы в «Бруклине» Батист два года работал ассистентом главного тренера в команде Лиги развития НБА — «Кантон Чардж».

В бытность игроком Батист добился наибольших успехов в составе «Панатинаикоса», трижды став чемпионом Евролиги.