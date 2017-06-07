Эйндж: тренировка Фульца в «Бостоне» прошла хорошо

Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Дэнни Эйндж сказал, что разыгрывающий Маркел Фульц, находящийся в эти дни на просмотре в команде из Массачусетса, хорошо себя показал на тренировках с коллективом.

«Я вчера ужинал с Фульцем. У него была тренировка на физическую подготовку, а с утра он проходил тренировку с наставником команды Брэдом Стивенсом. Всё прошло хорошо, он очень талантливый игрок», — приводит слова Эйнджа Rotoworld.

«Бостон Селтикс» обладает первым пиком на драфте-2017, и, скорее всего, выберет на ярмарке талантов именно Фульца.