Джеймс: хочу победить «Голден Стэйт» так, как это сделали они

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс дал понять, что сейчас он сосредоточен лишь на победе над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф.

«Они играли отлично. Они играли исключительно хорошо. Сейчас я не хочу быть вовлечённым в разговоры о летнем межсезонье, я очень далёк от этих разговоров. В конце концов, я хочу выиграть у „Голден Стэйт“ так, как это сделали они.

Очевидно, что на их губах до сих пор остался привкус горечи от того, что случилось в прошлом году, точно такой же привкус мы испытывали год тому назад, из-за того что случилось в финале 2015 года. Как бы то ни было, у нас есть возможность отстоять домашние матчи, и если мы сделаем это, то мы вернёмся в серию", — приводит слова Джеймса The Score.