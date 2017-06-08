Джеймс: «Кливленд» сделал достаточно для победы, но «Голден Стэйт» сделал больше

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:118).



«После победы в финале конференции я говорил, что мы готовимся встретиться с сокрушительной силой. Никогда в своей карьере не сражался с командой с такой огневой мощью. Я играл против некоторых отличных команд, но у них не было такой мощи.



Даже когда вы играете хорошо, вам нужно играть ещё лучше, чтобы справиться с «Уорриорз». Сегодня мы сделали достаточно для победы, но «Голден Стэйт» сделал больше», – приводит слова Джеймса ESPN.

«Голден Стэйт Уорриорз» повёл 3-0 в финальной серии с «Кливленд Кавальерс»