Увлекательная дуэль Кайри Ирвинга и Стивена Карри в Кливленде

НБА представила ролик, посвящённый увлекательной дуэли разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга и защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри в третьем матче финальной серии плей-офф.



Ирвинг набрал 38 очков, собрал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи, а Карри собрал коллекцию из 26 очков, 13 подборов, 6 результативных передач и 2 перехватов.



Встреча закончилась гостевой победой «Голден Стэйт» со счётом 118:113, после которой он ведёт в серии 3-0.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube