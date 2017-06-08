«Голден Стэйт» установил рекорд финалов, забив 12 трёхочковых в первой половине

«Голден Стэйт Уорриорз» установил рекорд финалов плей-офф НБА, реализовав 12 трёхочковых бросков в первых двух четвертях 3-го матча серии с «Кливленд Кавальерс».



Защитник Клэй Томпсон в первой половине пять раз отличился точными бросками из-за дуги. Четыре дальних попадания на счету разыгрывающего Стивена Карри. Форвард Кевин Дюрант забил два трёхочковых, а Андре Игуодала – один.



Встреча закончилась гостевой победой «Голден Стэйт» со счётом 118:113, после которой он ведёт в серии 3-0.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube