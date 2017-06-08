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«Голден Стэйт» установил рекорд финалов, забив 12 трёхочковых в первой половине

8 июня 2017, четверг. 11:35. Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» установил рекорд финалов плей-офф НБА, реализовав 12 трёхочковых бросков в первых двух четвертях 3-го матча серии с «Кливленд Кавальерс».

Защитник Клэй Томпсон в первой половине пять раз отличился точными бросками из-за дуги. Четыре дальних попадания на счету разыгрывающего Стивена Карри. Форвард Кевин Дюрант забил два трёхочковых, а Андре Игуодала – один.

Встреча закончилась гостевой победой «Голден Стэйт» со счётом 118:113, после которой он ведёт в серии 3-0.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Андре Игуодала Кевин Дюрант Клэй Томпсон Стивен Карри
Новости. Баскетбол
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