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Керр: усталость Ирвинга и Джеймса помогла «Голден Стэйт» победить в 3-м матче

8 июня 2017, четверг. 13:14. Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сказал, что усталость лидеров «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга сыграла ключевую роль в победе калифорнийского клуба в третьем матче финала (118:113).

«Учитывая то, как мы играли, Кайри и Леброну нужно было продолжать делать то, что они делали, на протяжении всего поединка. Но если ты действуешь один на один по ходу всей игры, то это сильно сказывается на твоей энергии. Они оба сыграли просто невероятно, набрали 38 и 39 очков. Но это повлияло на их усталость.

Когда парни играют 44-45 минут, атакуя всё это время один на один, ты надеешься, что в какой-то момент это принесёт свои плоды. Я не был уверен в этом, потому что они продолжали забивать. Мы терпели, и в конце концов наша защита сделала своё дело», – цитирует Керра ESPN.

Джеймс: «Кливленд» сделал достаточно для победы, но «Голден Стэйт» сделал больше
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг Леброн Джеймс Стив Керр
Новости. Баскетбол
8 июня 2017, четверг
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