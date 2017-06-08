Фридзон: несмотря на возраст, не чувствую себя ветераном в сборной России

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон рассказал о своём ветеранском статусе в составе сборной России.



«Ощущаю ли я себя ветераном в сборной? Только тогда, когда «подкалывают» партнёры по команде, говоря, что мне уже за 30. По физическому состоянию не чувствую себя ветераном. Мне кажется, что в таком возрасте игрок, наоборот, выходит на свой пик, ведь к хорошей физической форме добавляется ещё и определённый опыт.



Сборная — это жизнь. Я люблю Россию и очень горжусь, что могу выступать за национальную команду. Пока я в хорошем физическом состоянии, я всегда буду приезжать в сборную», – цитирует Фридзона официальный сайт Лиги ВТБ.

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