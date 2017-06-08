Робертас Явтокас завершит карьеру по окончании сезона

«Жальгирис» на своём официальном сайте сообщил, что центровой команды Робертас Явтокас завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.



«Жальгирис» ведёт в финальной серии плей-офф чемпионата Литвы с «Литкабелисом» со счётом 3-1. Команде Явтокаса нужно выиграть ещё один матч.



Среди многочисленных наград 37-летнего центрового значится победа в Еврокубке (2005) и Евролиге (2007). Кроме того, Робертас помог сборной Литвы завоевать бронзовые медали чемпионата мира – 2010 и трижды привёл национальную команду к призовым местам Евробаскета.