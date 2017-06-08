Единая лига ВТБ. ЦСКА — «Химки». Текстовая трансляция

8 июня в Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между местным ЦСКА и подмосковными «Химками». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

На стадии плей-офф «армейцы» обыграли казахстанскую «Астану» (3-0) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-0), а химчане справились с красноярским «Енисеем» (3-0) и «Зенитом» из Санкт-Петербурга (3-2).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.