Лю: «Кливленду» надо было агрессивнее входить в «краску»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю считает, что в третьем матче с «Голден Стэйт Уорриорз» его команде не хватило агрессии на входе в трёхсекундную зону для победы. «Кавальерс» уступили со счётом 113:118 и проигрывают в серии 0-3.

«Мы могли выступить лучше. Мы весь вечер хорошо атаковали „краску“, а у них нет больших специалистов по блок-шотам, они выступают „маленьким“ составом. Так что наши парни могли забивать свои броски, но нам надо было агрессивнее входить в „краску“, — приводит слова Лю Cleveland Plain Dealer.