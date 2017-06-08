«Локомотив-Кубань» выступит в Еврокубке в сезоне-2017/18

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в сезоне-2017/18 будет выступать в Еврокубке. Ранее сообщалось, что краснодарский клуб запросил у Евролиги wild card.

«Локомотив-Кубань» будет участвовать в Кубке Европы как полуфиналист Единой лиги ВТБ. Мы не сообщаем информацию о клубах, запрашивающих wild card, но в любом случае в предстоящем сезоне Евролиги не будет wild card, так как все клубы определены и вакантных мест нет", — сообщили в пресс-службе Евролиги ТАСС.

В грядущем розыгрыше Евролиги Россию представят ЦСКА и «Химки».