Антонов: в конце хотели сыграть на болельщиков, и «Химки» наказали нас за потери

Форвард ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу своей команды в первом поединке финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками», объяснив провал москвичей в заключительные минуты встречи.

«Сегодня я попал открытые броски, которые создали наши разыгрывающие, игроки периметра. Практически все броски во второй четверти, кроме последнего, были открытыми, и, конечно, когда попал 2-3 броска, почувствовал уверенность. Спасибо партнёрам, что находили меня, они стягивали на себя по два-три соперника и создавали открытые броски, мне оставалось только попасть.

Эмоции меня переполняли, финал и мой первый год в ЦСКА. Много мотивации, я стараюсь делать то, что умею. Помогать команде в защите, хорошо, что получается и в атаке. Приятно, что мы победили и ведём в серии. Остаётся два шага, чтобы стать чемпионом. В конце хотели сыграть на болельщиков, и «Химки» наказали нас за потери. Но мы хорошо провели три четверти.

Швед — очень сильный игрок в фазе атаки, его непросто сдержать, но «Химки» это не только он. Когда его не было, другие игроки также приносили много пользы. Спасибо болельщикам, ждём всех в субботу.

Не знаю, закончим ли серию в трёх матчах, но надо делать то, что мы делали сегодня первые три четверти», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.