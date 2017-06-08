Американский защитник Райан Тулсон покинул «Зенит», об этом сообщает официальный сайт клуба. Американец присоединился к команде из Санкт-Петербурга в 2015 году.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ в его активе 35 поединков, в которых он набирал по 14,1 очка, совершал по 2,3 подбора и раздавал по 2,8 передачи. В Еврокубке на счету Тулсона 14 матчей, в которых ему в среднем удавалось собирать коллекцию из 19 очков, 2,7 передачи и 2,3 подбора.

За годы, проведённые в «Зените», американец дважды завоёвывал бронзовые медали Единой лиги ВТБ.