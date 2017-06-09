Капитан сборной России Сергей Быков покинул саратовский «Автодор» и занялся поисками новой команды в статусе свободного агента. Президент клуба Владимир Родионов отметил, что со стороны «Автодора» это решение мотивировано тем, что Быков не подходит под игровой стиль клуба.

«Это было обоюдное решение. Быков — очень сильный игрок, который даже в 34 года способен приносить пользу клубу. Однако мы строим новую команду, куда Сергей уже не вписывается. Быстрый баскетбол, который всегда пропагандирует «Автодор», ему не подходит. Желаю ему удачи в поиске нового клуба», — сказал Родионов.

Сергей Быков выступал за «Автодор» с декабря 2016 по апрель 2017 года, средние показатели защитника — 6,5 очка и 1,8 передачи за игру в среднем.