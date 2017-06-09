Джеймс: если бы я мог вернуть время назад, всё равно отдал бы пас Корверу

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не жалеет, что в концовке третьего матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» отдал передачу атакующему защитнику Кайлу Корверу, который затем не реализовал трёхочковый из угла.



«Если бы у меня была возможность вернуть время назад и разыграть эту комбинацию снова, то после заслона на меня переключился бы Дрэймонд Грин с пятью фолами в пассиве. Он стал бы опекать меня. Я бы ушёл влево и увидел, как на подстраховку выходит Кевин Дюрант, а Кевина Лава перекрывает Стивен Карри. И я бы заметил в углу одного из лучших снайперов в истории лиги Корвера. Я бы сделал то же самое – отдал бы ему пас», – цитирует Джеймса ESPN.



Встреча закончилась поражением «Кливленда» со счётом 113:118, после которой он уступает в серии 0-3.

Дюрант – в шаге от MVP финала, «Голден Стэйт» – от титула Самый равный матч финала превратился в одностороннее избиение в концовке. «Голден Стэйт» первым в истории добрался до отметки 15-0.