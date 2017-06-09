Игуодала: самое забавное, я не почувствовал, как Джеймс ударил меня между ног

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала прокомментировал эпизод на последних секундах третьего матча финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс», в котором форвард соперника Леброн Джеймс, исполняя трёхочковый, ударил его ногой ниже пояса.



«Знаете, что самое забавное? Я не почувствовал этого удара. Когда я посмотрел видеозапись момента, то подумал «Ничего себе. Я даже не знал, что такое случилось». Но я не буду требовать, чтобы кто-то контролировал свои движения. Ведь мы играем на максимуме.

Говорят, что Дрэймонд Грин часто делал так же в прошлом сезоне. Даже нарезку таких эпизодов сделали, как будто он 100 таких ударов нанёс. Но соперники их просто не замечали и никак не реагировали. В такие моменты адреналин перекрывает все ощущения», – цитирует Игуодалу ESPN.



Встреча закончилась победой «Голден Стэйт» со счётом 118:113, после которой он ведёт в серии 3-0.