Монти Уильямс получит первый приз имени Крэйга Сэгера

Вице-президент «Сан-Антонио Спёрс» по баскетбольным операциям Монти Уильямс получит первый в истории приз имени Крэйга Сэгера, сообщает ESPN. Эту награду, посвящённую памяти репортёра Сэгера, который много лет освещал события в НБА и умер от рака в декабре прошлого года, будут ежегодно вручать человеку, продемонстрировавшему образцовую стойкость, веру и сопереживание.

Жена Уильямса погибла в автокатастрофе в 2016 году. Монти, который теперь один воспитывает пятерых детей, нашёл в себе силы простить виновника происшествия.