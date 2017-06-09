Тристан Томпсон: если «Кливленд» исправит небольшие ошибки, то может побеждать

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон считает, что его команда способна переломить ход финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Посмотрите видеозапись. Мы сражались, мы выложились полностью. Но при этом допустили несколько недочётов. Нарушали правила после перебора командных фолов и недостаточно помогали накрывать снайперов соперника. Нужно устранить это. В конечном счёте все решило одно владение, когда Заза Пачулия ушёл под кольцо, а Клэй Томпсон остался без опеки и реализовал трёхочковый из угла. Это небольшие ошибки. Если бы мы их не совершили, то могли бы победить», – цитирует Томпсона ASAP Sports.



«Кливленд» уступает в серии 0-3.