Базаревич: ЦСКА в серии с «Химками» суперуверен в себе, где-то даже расслаблен

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич убеждён в быстрой победе ЦСКА над «Химками» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.



«Почему-то все зацикливаются на 11 игроках, вызванных в сборную, но я хочу сказать, это не значит, что все они попадут в состав на Евробаскет. Сейчас у нас будет подготовительный сбор, мы сыграем в Китае, где не будет кандидатов из ЦСКА и «Химок», если финальная серия затянется. Правда, пока я не вижу, как она затянется, – борьбы в первой игре, к сожалению, не было. ЦСКА суперуверен в себе, где-то даже расслаблен.

Мне нравится, что у «Химок» удачный сезон проводит Вячеслав Зайцев, что он находит себя. Он же был перспективным игроком, но потом у него пошли не очень хорошие сезоны», – цитирует Базаревича «Р-Спорт».