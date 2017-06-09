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Джерри Уэст: никогда не видел такого доминирования в плей-офф

9 июня 2017, пятница. 12:54. Баскетбол

Экс-игрок НБА, а ныне советник «Голден Стэйт Уорриорз» Джерри Уэст считает, что его команда имеет беспрецедентное превосходство над соперниками в нынешнем сезоне.

«Не припоминаю, чтобы видел в плей-офф такое доминирование одной команды. А победа в четвёртом матче финальной серии подчеркнёт величие четырёх звёздных игроков и группы их поддержки. Это станет особенным событием. Возможно, такого больше никогда и не случится», – цитирует Уэста San Jose Mercury News.

«Голден Стэйт» ведет в финальной серии 3-0 и ещё ни разу не проигрывал в текущем плей-офф.

Источник: San Jose Mercury News Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Джерри Уэст
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