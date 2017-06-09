Джей Ар Смит: я достаточно умён, чтобы не прогнозировать победу «Кливленда»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит пояснил, что не писал сообщение в социальной сети «Твиттер», в котором прогнозировал победу своей команды в финальной серии плей-офф НБА над «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-3.



«Когда я вышел из душа, мой телефон вибрировал. Я не писал этого сообщения. Я достаточно умён, чтобы не делать таких прогнозов публично сразу после третьего поединка. Но я верю, что написанное может осуществиться. Однако для начала нужно выиграть хотя бы одну встречу», – цитирует Смита Cleveland Plain Dealer.

Джей Ар Смит: «Кливленд» выиграет финальную серию в 7 матчах