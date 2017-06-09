Дизайнер из Огайо создала бюст Джеймса из нитей

Дизайнер из Огайо Сэнди Баффи создала бюст форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса из нитей, сообщает ESPN. Для этого ей понадобилось около 115 литров сухих нитей, 12 литров клея, а также различные материалы, созданные из отходов. Создание статуи заняло пять недель, и сейчас она выставлена в студии автора в Кливленде.

В прошлом году Баффи сделала аналогичный бюст, и по её словам, он помог «Кавальерс» завоевать чемпионский титул.

«Кливленд» уступает в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» 0-3.