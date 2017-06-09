Разумов и Войтюк покинули «Зенит»

Российские форварды Александр Разумов и Евгений Войтюк покинули питерский «Зенит» в связи с истечением срока действия их контрактов, сообщается на официальном сайте клуба.



Александр Разумов присоединился к сине-бело-голубым в начале сезона-2016/17. На счету форварда 7 матчей за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, где он в среднем набирал 0,9 очка, совершал 0,7 подбора и отдавал 0,4 передачи.



Евгений Войтюк принял участие в 10 матчах Единой лиги ВТБ, набирая 0,4 очка, отдавая 0,1 передачи и совершая 0,4 подбора.