«Маккаби» и «Анадолу Эфес» проявляют интересе к Аарону Джексону

Тель-авивский Маккаби и стамбульский «Анадолу Эфес» заинтересованы в услугах защитника ЦСКА Аарона Джексона, об этом сообщает Eurohoops.

Руководство ЦСКА ещё не продлевало контракт с баскетболистом и будет предпринимать какие-то шаги в отношении Джексона лишь после того, как со своим будущим определится лидер московского клуба Милош Теодосич.

В завершившемся сезоне Евролиги Аарон Джексон набирал в среднем по 7,6 очка, раздавал по 3,6 передачи и собирал по 1,2 подбора. В Единой лиге ВТБ американец уже принял участие в 30 матчах, собирая коллекцию из 8 очков, 4 передач и 1,9 подбора в среднем за игру.

За московский ЦСКА Аарон Джексон выступает с 2012 года, за это время он четырежды становился чемпионом Единой лиги ВТБ, а также выигрывал Евролигу.