МОК включил баскетбол 3х3 в программу следующих Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет объявил о решении включить баскетбол формата 3х3 в программу следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Дисциплина будет включена как в мужскую, так и в женскую программу. Действующим чемпионом мира среди мужских команд в баскетболе 3х3 является команда Сербии, у женщин звание сильнейшей сборной на планете удерживает команда Чехии.

Регламент игры в баскетбол 3х3 предусматривает по три основных игрока и по одному запасному в каждой из команд. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд не наберёт 21 очко.