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Кириленко: включение баскетбола 3х3 в программу Олимпиады — это очень круто

9 июня 2017, пятница. 19:56. Баскетбол

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал включение баскетбола формата 3х3 в программу следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

«Конечно, для российского баскетбола, для федерации, для всех нас это очень значимое решение. Я бы сказал, даже историческое, потому что теперь появляется возможность разыгрывать на Олимпийских играх четыре комплекта медалей вместо двух. Это очень круто, очень почётно, и, на мой взгляд, это фантастическая новость для тех ребят, которые играют в баскетбол 3х3. Раньше они выходили на улицу и играли в своё удовольствие. Сейчас же это серьёзная дисциплина, которая будет представлена на Олимпиадах.

Наверное, пока преждевременно говорить о перспективах, золоте, медалях, но исторически на протяжении последних лет пяти наши сборные успешно выступают на турнирах по баскетболу 3х3 — как мужские, так и женские. Были победы на Всемирных играх в Баку, медали на чемпионатах мира и Европы. Так что Россия традиционно сильна в баскетболе 3х3», — цитирует Кириленко ТАСС.

МОК включил баскетбол 3х3 в программу следующих Олимпийских игр
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Андрей Кириленко ОИ-2020
Новости. Баскетбол
9 июня 2017, пятница
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