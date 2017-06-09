«Жальгирис» стал чемпионом Литвы

Каунасский «Жальгирис» в седьмой раз подряд завоевал титул чемпиона страны. Сегодня на домашнем паркете команде удалось одержать верх над «Леткабелисом» — 73:67, что позволило каунасцам закрыть финальную серию со счётом 4-1. Самым результативным в составе победителей стал Лукас Лекявичус, набравший 23 очка. Для «Жальгириса» очередной титул стал уже тридцатым в истории.

Отметим, что, невзирая на успех во внутреннем первенстве, «Жальгирису» не удалось в завершившемся сезоне показать результат в Европе, команда не сумела квалифицироваться в плей-офф Евролиги.