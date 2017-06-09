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Источник: Болл не сумел произвести впечатление на «Лейкерс»

9 июня 2017, пятница. 23:31. Баскетбол

Потенциально один из первых номеров драфта-2017 года Лонзо Болл, который не раз высказывал желание попасть в «Лос-Анджелес Лейкерс», не произвёл должного впечатления на команду из Калифорнии во время просмотра.

Согласно источникам издания Bleacher Report, пребывание разыгрывающего в стане «Лейкерс» нельзя назвать неудачным, однако в ходе работы на паркете и во время собеседований ему не удалось убедить руководство клуба в том, что он является для команды оптимальным вариантом.

Сообщается, что в «Лейкерс» также проявляют интерес к Маркеллу Фульцу, Д'Арону Фоксу и Джошу Джексону.

Впрочем, первый уже заявил, что не намерен проходить просмотры нигде, кроме «Бостона», который является обладателем первого пика на драфте.

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс
Новости. Баскетбол
9 июня 2017, пятница
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