«Кливленд» набрал наибольшее количество очков за половину в истории финалов НБА

«Кливленд Кавальерс» в четвёртом матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» установил рекорд по количеству набранных очков за половину. После первых двух четвертей в активе «Кавальерс» 86 очков, что является лучшим показателем за половину в истории финалов НБА, сообщается на официальной странице лиги в «Твиттере».

Отметим, что счёт после первой половины — 86:68 в пользу «Кливленда». Таким образом, на двоих команды набрали 154 очка, что также является рекордным показателем для финальных серий.

Счёт в противостоянии на данный момент — 3-0 в пользу «Голден Стэйт».