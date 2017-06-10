«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» — "+21" — и сократил отставание в серии

«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче финальной серии НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 137:116 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кайри Ирвинг, на счету которого 40 очков. Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 31 очка, 11 передач и 10 подборов. За «Голден Стэйт» 35 очков набрал Кевин Дюрант, Стивен Карри отметился дабл-даблом из 14 очков и 10 передач.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз». Пятый матч противостояния пройдёт на их площадке 13 июня.