Леброн Джеймс установил новый рекорд по количеству трипл-даблов в финалах НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в четвёртом матче финала плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (137:116) набрал 31 очко, отдал 11 результативных передач и сделал 10 подборов.

Таким образом, Джеймс оформил трипл-дабл, который стал для него девятым в финальных сериях в карьере, что является новым рекордом, сообщается на странице НБА в «Твиттере». По этому показателю Леброн обошёл Мэджика Джонсона, в активе которого восемь трипл-даблов в финалах НБА.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз». Пятый матч противостояния пройдёт на их площадке 13 июня.