Керр: «Голден Стэйт» должен победить в 5-м матче

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после поражения от «Кливленд Кавальерс» (116:137) сравнил нынешнюю финальную серию с прошлогодней.



«Серии похожи, так как сейчас мы выигрываем 3-1. В прошлом году мы отлично себя чувствовали, когда вели с таким счётом. Это то, что вы хотите сделать, не так ли? Мы идеально выступили дома и потерпели одну неудачу в гостях. Сейчас мы находимся в отличной ситуации и должны извлечь из неё выгоду. То, что было в прошлом году, осталось в прошлом году. Сейчас другой год. Я уверен, что Дрэймонд Грин не будет дисквалифицирован на 5-й матч. Возможно, я ошибаюсь. Я не знаю. Но мы вернёмся и попытаемся победить», – приводит слова Керра ASAP Sports.



Напомним, что в минувшем плей-офф «Кливленду» удалось завоевать чемпионский титул, проигрывая по ходу финальной серии со счётом 1-3.

«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» — "+21" — и сократил отставание в серии