Стивен Карри: я буду играть лучше

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри прокомментировал своё выступление в четвёртой игре финальной серии плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (116:137).



«Сегодня у меня просто был один из тех матчей, когда не идёт. Не стоит придавать этому слишком большое значение. Я могу играть лучше, хочу играть лучше и буду играть лучше», – приводит слова Карри ESPN.



Стивен провёл на площадке 38 минут, набрал 14 очков (4 из 13 с игры), отдал 10 результативных передач, собрал 5 подборов и совершил 2 перехвата.

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