Рефери не удалили Дрэймонда Грина за два технических фола

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в третьей четверти четвёртой игры финальной серии с «Кливленд Кавальерс» (116:137) получил второй технический фол.



Он должен был покинуть площадку, однако решение рефери было изменено из-за того, что первый фол записали не на форварда, а на главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра.



Согласно официальному протоколу первой половины игры, технический в стартовой четверти получил Грин.



Дрэймонд завершил встречу с 16 очками, 14 подборами, 3 результативными передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом.

«Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» — "+21" — и сократил отставание в серии