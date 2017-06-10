Дюрант и Джеймс вступили в словесную перепалку после фола Лава

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант и лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс вступили в словесную перепалку в третьей четверти четвёртого матча финальной серии плей-офф.



Инцидент произошёл после того, как форвард «Кавальерс» Кевин Лав сфолил на Дюранте во время прохода. Рефери наказали Лава неспортивным фолом первой степени, а Джеймс и Дюрант получили по техническому.



Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 137:116.



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