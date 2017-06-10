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Рефери: я должен был убедиться, что в протокол записали фол Керру, а не Грину

10 июня 2017, суббота. 12:09. Баскетбол

Рефери НБА Джон Гобл взял на себя ответственность за неразбериху с техническими фолами форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в четвёртом матче финала с «Кливленд Кавальерс» (116:137).

«После фола Грина я обратил внимание на реакцию Стива Керра и дал ему технический. В тот момент мне показалось, что я сообщил о том, что фол получил именно Керр. Я должен был лучше выполнить свою работу. Мне нужно было убедиться, что технический записали Керру, а не Грину», – приводит слова Гобла NBC Sports.

Напомним, что Грин получил по протоколу два технических фола, однако рефери приняли решение не удалять форварда.

Рефери не удалили Дрэймонда Грина за два технических фола
Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин Стив Керр
Новости. Баскетбол
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