Рефери: я должен был убедиться, что в протокол записали фол Керру, а не Грину

Рефери НБА Джон Гобл взял на себя ответственность за неразбериху с техническими фолами форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в четвёртом матче финала с «Кливленд Кавальерс» (116:137).



«После фола Грина я обратил внимание на реакцию Стива Керра и дал ему технический. В тот момент мне показалось, что я сообщил о том, что фол получил именно Керр. Я должен был лучше выполнить свою работу. Мне нужно было убедиться, что технический записали Керру, а не Грину», – приводит слова Гобла NBC Sports.



Напомним, что Грин получил по протоколу два технических фола, однако рефери приняли решение не удалять форварда.

Рефери не удалили Дрэймонда Грина за два технических фола